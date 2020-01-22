Даллас, США, , 13:18 — REGNUM «Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу над «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 110:107.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Клипперс» Кавай Леонард, сделавший дабл-дабл из 36 очков и 11 подборов.

В составе «Далласа» наибольшую результативность показал разыгрывающий Лука Дончич, на счету которого дабл-дабл из 36 очков и 10 подборов.

На сегодняшний день «Клипперс» занимают второе место в Западной конференции, «Даллас» идёт на пятом месте.

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