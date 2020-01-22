Мельбурн, Австралия, , 12:59 — REGNUM Американская теннисистка Серена Уильямс одержала победу над представительницей Словении Тамарой Зиданшек во втором круге Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 1 час 18 минут, завершилась со счётом 6:2, 6:3.

Уильямс семь раз подала навылет, не допустив двойных ошибок, и реализовала 4 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, четыре ошибки на подаче и ни одного брейка.

В третьем круге турнира Уильямс сыграет с китайской теннисисткой Ван Цян.

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