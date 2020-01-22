Нью-Йорк, США, , 12:52 — REGNUM Травма российского форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина оказалась несерьёзной. Об этом заявил главный тренер клуба Дэвид Куинн, сообщили в пресс-службе клуба.

Панарин получил повреждение 18 января на тренировке команды. После этого он сыграл против «Коламбус Блю Джекетс» (1:2), но затем снова пропустил тренировку и матч с «Нью-Йорк Айлендерс».

«Мы оценивали его шансы сыграть с «Айлендерс» как 50 на 50, но решили, что будет неправильным его выпускать», — сказал Куинн.

По его словам, Панарин выбыл ненадолго и в ближайшее время должен вернуться в строй.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Панарин пропустит матч звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2020 года.

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