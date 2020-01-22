Мельбурн, Австралия, , 12:04 — REGNUM Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над представителем Японии Тацума Ито во втором круге Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 1 час 35 минут, завершилась со счётом 6:1, 6:4, 6:2.

Джокович 16 раз подал навылет, допустив пять двойных ошибок, и реализовал 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника девять эйсов, одна ошибка на подаче и ни одного брейка.

В третьем круге турнира Джокович сыграет с ещё одним японским теннисистом Йосихито Нисиокой.

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