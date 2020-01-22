Мельбурн, Австралия, , 11:44 — REGNUM Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу над представительницей Чехии Барбарой Крейчиковой во втором круге Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 1 час 3 минуты, завершилась со счётом 6:1, 6:3.

Александрова два раза подала навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовала 4 из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы два эйса, три ошибки на подаче и ни одного брейка.

В третьем круге турнира Александрова сыграет с чешской теннисисткой Петрой Квитовой.

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