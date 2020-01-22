Мельбурн, Австралия, 22 января 2020, 11:10 — REGNUM Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла представительнице Испании Саре Соррибес-Тормо в первом круге Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 6 минут, завершилась со счётом 2:6, 6:1, 6:1.
Кудерметова три разп подала навылет, допустив одну двойную ошибку, и реализовала 2 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, пять ошибок на подаче и пять брейков.
Во втором круге турнира Соррибес-Тормо сыграет с эстонкой теннисисткой Анетт Контавейт.
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