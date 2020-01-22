Лион, Франция, , 10:49 — REGNUM «Лион» одержал победу над «Лиллем» в полуфинале Кубка французской лиги. Встреча завершилась со счётом 2:2 (4:3 — по пенальти).

Счёт в матче открыл полузащитник «Лилля» Ренату Санчиш на 13-й минуте. Спустя четыре минуты форвард «Лиона» Мусса Дембеле восстановил равновесие.

В концовке матча, на 85-й минуте, хавбек «Лиона» Уссем Ауа вывел свою команду вперёд. Однако футболисты «Лилля» успели отыграться, на 94-й минуте отличился форвард Лоик Реми.

В серии пенальти точнее оказались футболисты «Лиона». У «Лилля» удары не реализовали Жонатан Бамба и Ренату Санчиш.

В финале турнира «Лион» сыграет с победителем матча между ПСЖ и «Реймсом».