Нью-Йорк, США, , 10:45 — REGNUM Пресс служба Национальной хоккейной лиги подвела итоги очередного игрового дня, объявив тройку лучших игроков на своём официальном портале.

Первой звездой был признан нападающий «Флориды Пантерз» Фрэнк Ватрано, который оформил хет-трик в ворота «Чикаго» (4:3 в пользу «пантер»).

Второе место этого мини-рейтинга получил форвард «Каролины Харрикейнз» Джастин Уильямс, который на днях возобновил свою карьеру в НХЛ. Нападающий сыграл вторую игру в этом сезоне за «Харрикейнз», оформив дубль в ворота «Виннипег Джетс».

Тройку лучших замкнул голкипер «Филадельфии Флайерз» Брайан Эллиотт, сыгравший насухо в матче против «Питтсбурга» (3:0). Голкипер парировал все 19 бросков по своим воротам.