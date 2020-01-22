Шеффилд, Великобритания, , 10:29 — REGNUM «Манчестер Сити» одержал победу над «Шеффилд Юнайтед» в матче 24-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил на 73-й минуте нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро после передачи Кевина де Брёйне. До этого, на 36-й минуте форвард «Сити» Габриэл Жезус не смог реализовать пенальти.

На сегодняшний день «Манчестер Сити» занимает второе место в Английской премьер-лиге, в активе команды 51 очко после 24 туров. «Шеффилд» идёт на седьмом месте с 33 очками.

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