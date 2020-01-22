Лондон, , 10:19 — REGNUM «Челси» сыграл вничью с «Арсеналом» в лондонском дерби в матче 24-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 2:2.

На 26-й минуте матча защитник «Арсенала» Шкодран Мустафи допустил ошибку, которая привела к назначению пенальти и удалению Давида Луиса. 11-метровый уверенно реализовал хавбек «Челси» Жоржиньо. «Арсенал» смог отыграться на 63-й минуте, когда Габриэл Мартинелли смог пробежать через всё поле и выйти один на один с вратарём.

На 84-й минуте защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта вывел свою команду вперёд, замкнув подачу с углового. А спустя три минуты защитник «Арсенала» Эктор Бельерин вновь сравнял счёт ударом с линии штрафной.

На сегодняшний день «Челси» занимает четвёртое место в Английской премьер-лиге, в активе команды 40 очков после 24 туров. «Арсенал» идёт на 10-м месте с 30 очками.