Чикаго, США, , 09:50 — REGNUM «Флорида Пантерз» одержала победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.

В составе «Флориды» хет-трик оформил нападающий Фрэнк Ватрано, ещё одна шайба на счету российского форварда Евгения Дадонова. У «Чикаго» голами отметились Кирби Дак, Дрейк Каджула и Патрик Кейн.

На сегодняшний день «Флорида» занимает восьмое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 61 очко после 49 матчей. «Чикаго» идёт на 20-м месте с 54 очками после 51 игры.

Читайте также: «Филадельфия» одержала «сухую» победу над «Питтсбургом»