Филадельфия, США, , 09:31 — REGNUM «Филадельфия Флайерз» одержала победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:0.

В составе «Филадельфии» шайбы забросили нападающие Якуб Ворачек, Джеймс ван Римсдайк и защитник Джастин Браун.

На сегодняшний день «Филадельфия» занимает 11-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 60 очков после 50 матчей. «Питтсбург» идёт на четвёртом месте с 67 очками после 50 игр.

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