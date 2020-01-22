Бостон, США, , 09:22 — REGNUM «Бостон Брюинз» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2.

Хоккеисты «Вегаса» дважды выходили вперёд благодаря шайбам форварда Марка Стоуна и защитника Николаса Хага.

Однако «Бостону» удалось отыграться и вырвать победу. Голами отметились защитник Жереми Лозон, а также нападающие Джейк Дебраск и Давид Крейчи.

На сегодняшний день «Бостон» занимает второе место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 70 очков после 51 матча. «Вегас» идёт на 17-м месте с 57 очками после 52 игр.

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