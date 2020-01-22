Филадельфия, США, , 09:19 — REGNUM 22 января в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» приняли на своём льду «Питтсбург Пингвинз», разыграв пенсильванское дерби. Встреча прошла при 19 тысячах зрителей «Веллс Фолк Центра» в Филадельфии и завершилась разгромной победой хозяев льда с «сухим» преимуществом — 3:0.

Первый период оказался безмолвным, несмотря на обилие острых моментов у ворот «Пингвинз». Тем не менее, счёт удалось открыть во втором тайме. На 5-й минуте периода чешский форвард «Флайерз» Якуб Ворачек замкнул передачу Шона Кутюрье, «пилоты» вышли вперёд — 1:0. В конце тайма на 19-й минуте Джейми Ван Римсдайк удвоил преимущество «филадельфийцев» в счете. Нападающий принёс по результативных передаче Трэвису Конекны и капитану команды Клоду Жиру.

В заключительные минуты третьего периода непримечательный защитник «Филадельфии» Джастин Браун воспользовался положением соперника, который оставил свои ворота пустыми в пользу шестого полевого. Защитник безжалостно закинул шайбу в пустые ворота, установив итоговый счёт — 3:0.

На данный момент «Филадельфия» располагается на 9-й строчке Восточной конференции с 60 баллами в активе. Тем временем, «Питтсбург» замыкает тройку лучших команд этой конференции, набрав 67 очков за 50 игр.