Роли, США, , 09:06 — REGNUM «Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Каролины» российский форвард Андрей Свечников отметился двумя результативными передачами. Шайбы забросили Мартин Нечас, Джастин Уильямс, оформивший дубль, и Теуво Терявяйнен.

В составе «Виннипега» единственный точный бросок на счету нападающего Патрика Лайне.

На сегодняшний день «Каролина» занимает девятое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 61 очко после 50 матчей. «Виннипег» идёт на 19-м месте с 54 очками после 50 игр.

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