Нью-Йорк, США, , 08:58 — REGNUM «Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе «Айлендерс» шайбы забросили нападающие Джош Бейли, Энтони Бовиллье, Андерс Ли и Брок Нельсон. У «Рейнджерс» точными бросками отметились российский форвард Павел Бучневич, а также Крис Крайдер.

На сегодняшний день «Айлендерс» занимают пятое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 63 очка после 49 матчей. «Рейнджерс» идут на 24-м месте с 50 очками после 48 игр.

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