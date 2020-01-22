Подольск, Московская область, , 08:36 — REGNUM 21 января в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги подольский «Витязь» принял на своей арене другой подмосковный клуб «Авангард, который временно базируется в Балашихе. Встреча прошла при трех тысячах зрителей стадиона «Витязь» и завершилась победой гостей в результате серии послематчевых буллитов — 2:1.

Счет встречи был открыт под занавес первого периода. Нападающий «Авангарда» Тэйлор Бек, выступающий в команде второй сезон, на 19-й минуте тайма забросил единственную шайбу «омичей» в основное время матча, отличившись с передач Вячеслава Войнова и Брэндона Макмиллана — 1:0.

На 6-й минуте следующего периода финский форвард «Витязя» Пекка Йормакка вернул равенство в счете. Нападающий добил шайбу в пустые ворота соперника, оказавшись в нужное время в нужном месте — 1:1, Алексей Бывальцев и Йоонас Няттинен зачислены в ассистенты.

В серии послематчевых буллитов, которой суждено было случиться после сухих третьего периода и овертайма, лучше оказались «ястребы». Тэйлор Бек реализовал два штрафных броска, став основоположником победы «омичей» в этой встрече. Канадец взял на себя большую часть работы и был крайне точен в завершении своих голевых моментов.

На данный момент «Авангард» занимает вторую строчку на Востоке, не уступая первому месту по очкам, только по сыгранным играм. В активе «омичей» 70 результативных баллов за 50 игр чемпионата, когда лидер таблицы — «Ак Барс» — сыграл на два матча меньше, но набрал аналогичное количество очков.