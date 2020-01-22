Москва, , 08:35 — REGNUM Российский тяжелоатлет Михаил Кокляев отреагировал на новость об аресте бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко. Об этом 22 января сообщает Sport24.

«Я знаю Емельяненко только на ринге. Он мне не друг, но я ему желал всегда хорошего, даже после нашего боя. И сейчас желаю», — сказал Кокляев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Александр Емельяненко был арестован на семь суток в Анапе за нарушение общественного порядка в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, Емельяненко и Кокляев провели бой 29 ноября 2019 года. Емельяненко победил техническим нокаутом в первом раунде.

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