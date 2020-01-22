Нью-Йорк, США, , 08:23 — REGNUM Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин пропустит матч звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2020 года. Об этом 22 января сообщает пресс-служба лиги.

Отмечается, что Панарин получил травму верхней части тела, из-за чего он не смог сыграть в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:4).

Российского форварда в матче звёзд заменит его одноклубник Крис Крайдер.

Напомним, 28-летний Панарин перешёл в «Рейнджерс» летом 2019 года. В настоящее время он является лучшим бомбардиром клуба, в его активе 68 (26+42) очков в 47 матчах текущего сезона.

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