Москва, , 08:11 — REGNUM 21 января в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги состоялась главное хоккейное противостояние всего Евразийского континента — «ЦСКА» на своем льду принял заклятых врагов из Санкт-Петербурга «СКА». Встреча прошла при 10 с половиной тысячах зрителей «ЦСКА Арены» в Москве и завершилась победой хозяев льда с преимуществом в один гол — 3:2.

Счет встречи был открыт лишь в середине второго периода. 18-летний Василий Подколзин, которого прошедшим летом под 10-м номером на драфте выбрал «Ванкувер Кэнакс», забросил свою первую шайбу за основную команду «петроградцев». Нападающий зрелищно переиграл вратаря «ЦСКА» на пятаке. Для первого гола в КХЛ форварду понадобилось 10 игр. Напомним, что ранее Подколзин выступал за фарм-клубы «армейцев с берегов Невы» в МХЛ и ВХЛ. В составе «СКА-1946», выступающих в МХЛ, игрок провел 17 игр и набрал 15 (8+7) очков за два неполных сезона в команде. В ВХЛ Василий сыграл 39 матчей, набрав в них 15 (7+8) очков.

На 19-й минуте форвард «ЦСКА» Сергей Толчинский реализовал численное преимущество своей команды, сравняв счет на табло с помощью передач Антона Слепышева и Кирилла Капризова. Однако, под занавес периода нападающий Максим Карпов вернул лидерские позиции «СКА» в счете, отличившись в численном меньшинстве своей команды — 1:2, защитник Антон Белов оформил ассистентский дубль.

В третьем периоде «ЦСКА» сполна воспользовались 20 минутами игрового времени. Уже на 2-й минуте тайма Константин Окулов сравнял счет на табло, воспользовавшись меньшинством питерских «армейцев». Меньше чем через минуту «ЦСКА» вырвался вперед. Сергей Толчинский оформил дубль, обойдясь без помощи своих напарников, перехватив шайбу на чужой половине льда, а затем исполнив точный бросок в сетку ворот «СКА» — 3:2.

На данный момент «ЦСКА» возглавляют турнирную таблицу Западной конференции с 76 очками в своем активе, опережая «СКА» на 7 баллов. При этом обе команды провели по 50 игр в рамках чемпионата.