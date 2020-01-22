Грац, Австрия, , 02:00 — REGNUM В Граце, втором по величине городе Австрии, 22 декабря начинается состязательная программа чемпионата Европы по фигурному катанию. Соревнования пройдут по 25 января на пригородной ледовой арене Steiermarkhalle.

От России в турнире будет принимать максимально возможное число участников — по три в каждой из четырёх дисциплин. Реально претендующая на золотые медали во всех дисциплинах, кроме танцевальных дуэтов, сборная России считается в настоящее время сильнейшей командой континента.

В соревнованиях танцевальных пар нашим спортсменам будет очень трудно прервать золотое победное шествие французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона.

Как сообщало ИА REGNUM, состав российской команды окончательно был определён по итогам чемпионата страны, прошедшего в Красноярске в декабре 2019 года.

В женском одиночном катании Россию представят Анна Щербакова, Алёна Косторная и Александра Трусова. В мужском одиночном — Александр Самарин, Дмитрий Алиев и Артур Даниелян.

В спортивных парах — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

В танцах на льду — Александра Степанова и Иван Букин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.

Состязания первого для в Австрии откроют мужчины с короткой программой, после обеда на лёд Steiermarkhalle выйдут спортивные пары.

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