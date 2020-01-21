Москва, , 21:27 — REGNUM Депутат Госдумы Валерий Газзаев («Справедливая Россия») назвал справедливым назначение Дмитрия Чернышенко на пост замглавы правительства РФ и рассчитывает на новую страницу в спорте, открытую главой Минспорта Олегом Матыциным, передает корреспондент ИА REGNUM 21 января.

«Я знаю Дмитрия Чернышенко как опытного спортивного деятеля, который проявил себя эффективным менеджером при подготовке, к примеру, Олимпиады, поэтому его назначение на должность зампредседателя правительства, курирующего спорт, считаю обоснованным», — заявил Газзаев.

Чернышенко — человек со спортивной закалкой, уже успешно показавший себя в спортивной сфере, отметил парламентарий.

«Надеюсь, что его решения на новом посту будут способствовать успешному выступлению наших спортсменов на международной арене. Надеюсь, в будущем мы больше не станем свидетелями каких-либо допинг-потрясений», — указал депутат.

Он также прокомментировал назначение Матыцина.

«Что касается назначения Олега Матыцина министром спорта РФ, то лично я с ним пока не знаком, но хотелось бы, чтобы он открыл новую страницу в нашем спорте», — заявил Газзаев.