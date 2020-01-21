Москва, , 20:29 — REGNUM В Госдуме назвали «достойной кандидатурой» на пост главы Минспорта Олега Матыцина, передает корреспондент ИА REGNUM 21 января.

«Олега Матыцина хорошо знают в отрасли, у него кристальная биография. Очень достойная кандидатура. Уверен, что он будет активно способствовать развитию массового спорта, детско-юношеского спорта и спорта высших достижений», — отметил глава комитета Госдумы по спорту Михаил Дегтярёв (ЛДПР).

По словам парламентария, Матыцин «очень хорошо знает материальную базу спорта, профильное законодательство России и международные нормы права».

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