Ашхабад, 21 января 2020, 19:09 — REGNUM Спортсмены из Туркмении смогли отстоять шесть призовых мест на международном турнире по туркменской национальной борьбе, проходившем городе Гомбеде-Кавус в Иране, передает «Orient».
Золотые медали завоевали Агаюсуп Гараев — в весовой категории 74 килограмма, Пальван Гурбангельдиев — в весе 82 килограмма и Реджепгельди Клычниязов — в весе 90 килограмм.
Серебряных медалей удостоились Озоджан Розыев — в весовой категории 74 килограмма и Арслан Ходжамбердиев — в весе 90 килограммов.
А «бронза» досталась Али Мередову, выступавшему на соревнованиях в весовой категории 100 килограммов.
Участие в проходившем в иранской провинции Голестан международном турнире по туркменской борьбе приняли атлеты из Азербайджана, Афганистана, Ирана и Туркмении.