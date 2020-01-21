Милан, Италия, , 18:22 — REGNUM Руководители футбольных клубов «Милан» и «Интер» во вторник, 21 января, представили в миланской мэрии проект строительства нового стадиона.

Проект предполагает сохранение части нынешнего стадиона «Сан-Сиро» — там предложено проводить любительские спортивные соревнования.

Сохранение исторической арены было одной из просьб мэрии к авторам проектов.

Размещение нового совместного стадиона двух клубов рядом с «Сан-Сиро», по словам авторов, позволит создать в Милане полноценный «спортивный район».