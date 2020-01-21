Москва, , 16:07 — REGNUM Лучшей гандболисткой мира 2019 года по версии портала Handball Planet стала российская спортсменка Анна Вяхирева. Об этом 21 января сообщается на странице портала.

Вяхирева набрала по итогам голосования 48 баллов. Второе место заняла норвежка Стине Бредал Офтедал (38). Замкнула тройку нидерландская спортсменка Лоис Аббинг (37).

Напомним, 24-летняя Вяхирева выступает за «Ростов-Дон». В составе сборной России она стала олимпийской чемпионкой 2016 года, серебряным призёром чемпионата Европы (2018) и бронзовым призёром чемпионата мира (2019).

Читайте также: Гандбольная женская сборная России стала третьей на ЧМ в Японии