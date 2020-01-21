Москва, , 15:54 — REGNUM Позиция России на слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS) недостаточно убедительна, заявил 21 января глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус, сообщает ТАСС.

«Публичные слушания — большой риск для России, потому что пока её позиция недостаточно убедительная, WADA она уже не устроила», — сказал Ганус.

Он добавил, что не следует проводить публичные слушания в CAS, потому что существуют репутационные риски. По его словам, публичные слушания могут усилить критику в адрес России.

Напомним, 9 декабря 2019 года исполком WADA отстранил Россию на четыре года от международных соревнований, а также запретил ей проводить международные турниры. При этом российским спортсменам рекомендовано участие только в нейтральном статусе.

24 декабря общее собрание членов РУСАДА утвердило решение не соглашаться с санкциями WADA. Окончательное решение примет CAS.

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