Лондон, , 15:23 — REGNUM Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ещё не обращалось с требованием к Британскому антидопинговому агентству (UKAD) о выдаче пробы четырехкратного олимпийского чемпиона Мо Фары. Об этом 21 января заявили в пресс-службе WADA.

«На данном этапе WADA не обращалось в UKAD с просьбой передать какие-либо образцы, относящиеся к спортсменам, которых тренировал Альберто Салазар», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее исполнительный руководитель UKAD Николь Сапстед заявила о нежелании предоставлять WADA допинг-пробы Фары, если не будет «достоверных доказательств» того, что в них могут быть запрещённые вещества.

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Напомним, Салазар был тренером Фары с 2011 по 2017 год. В этот период Фара четыре раза выиграл золотые медали Олимпийских игр, стал шестикратным чемпионом мира и пятикратным чемпионом Европы.

В 2019 году Салазар был дисквалифицирован на четыре года за то, что использовал препараты для повышения уровня тестостерона у своих спортсменов. По данным New York Times, Салазар принуждал атлетов применять запрещенные вещества.

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