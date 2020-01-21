Канберра, 21 января 2020, 14:41 — REGNUM Российская теннисистка Светлана Кузнецова одержала победу над представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой в первом круге Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 1 час 52 минуты, завершилась со счётом 6:2, 4:6, 6:4.
Кузнецова два раза подала навылет, допустив одну двойную ошибку, и реализовала 9 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, три ошибки на подаче и 7 из 10 брейков.
Во втором круге турнира Кузнецова сыграет с итальянской теннисисткой Камилой Джорджи.
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