Мельбурн, Австралия, 21 января 2020, 14:34 — REGNUM Российская теннисистка Анна Блинкова одержала победу над представительницей Италии Ясмине Паолини в первом круге Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 1 час 39 минут, завершилась со счётом 7:5, 6:4.
Блинкова четыре раза подала навылет, допустив три двойные ошибки, и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы два эйса, одна ошибка на подаче и четыре брейка.
Во втором круге турнира Блинкова сыграет с казахстанской теннисисткой Зариной Дияс.
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