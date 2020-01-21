Мельбурн, Австралия, , 14:27 — REGNUM Российская теннисистка Виталия Дьяченко проиграла представительнице США Даниэль Коллинз в первом круге Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 2 минуты, завершилась со счётом 1:6, 6:3, 4:6.

Дьяченко один раз подала навылет, допустив четыре двойные ошибки, и реализовала 4 мз 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы пять эйсов, четыре ошибки на подаче и шесть брейков.

Во втором круге турнира Коллинз сыграет с казахстанской теннисисткой Юлией Путинцевой.

Отметим, что Дьяченко стала шестой российской теннисисткой, проигравшей в первом круге Australian Open. Ранее поражения потерпели Анна Калинская, Маргарита Гаспарян, Дарья Касаткина, Мария Шарапова и Людмила Самсонова.

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