Мельбурн, Австралия, , 14:02 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем США Фрэнсисом Тиафо в первом круге Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 36 минут, завершилась со счётом 6:3, 4:6, 6:4, 6:2.

Медведев 13 раз подал навылет, допустив 12 двойных ошибок, и реализовал 9 из 14 брейк-пойнтов. На счету его соперника три эйса, две ошибки на подаче и пять брейков.

Во втором круге турнира Медведев сыграет с победителем матча Доминик Кёпфер (Германия) — Педро Мартинес-Портеро (Испания).

Читайте также: Рублёв вышел во второй круг Australian Open