Мельбурн, Австралия, , 13:46 — REGNUM Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над представителем Австралии Кристофером О’Коннеллом в первом круге Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 16 минут, завершилась со счётом 6:3, 0:6, 6:4, 7:6 (7:5).

Рублёв восемь раз подал навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовал 4 из 15 брейк-пойнтов. На счету его соперника 15 эйсов, три ошибки на подаче и пять брейков.

Во втором круге турнира Рублёв сыграет с японским теннисистом Юити Сугитой.

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