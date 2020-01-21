Манчестер, Великобритания, 21 января 2020, 13:31 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» заинтересован в услугах нападающего «Милана» Кшиштофа Пёнтека. Об этом сообщает The Athletic.
По информации издания, руководство МЮ рассматривает вариант с краткосрочными сделками для усиления линии атаки в связи с травмой Маркуса Рашфорда.
Отмечается, что «Милан» готов продать 24-летнего игрока сборной Польши за €35 млн либо отдать в аренду с дальнейшим выкупом.
Напомним, в январе 2019 года Пёнтек перешёл в «Милан» из «Дженоа» за €38 млн. В текущем сезоне он сыграл в 18 матчах Серии А, в которых забил четыре гола, три из которых с пенальти.
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