Москва, , 13:23 — REGNUM Полузащитник московского «Спартака» Джано Ананидзе покинул команду. Об этом 21 января сообщается на сайте клуба.

Сообщается, что контракт между «Спартаком» и 27-летним грузинским хавбеком расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Напомним, Ананидзе играл за «Спартак» с 2009 года. В сезоне 2016/17 он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Кроме того, он дважды уходил в аренду — в «Ростов» в сезоне-2013/14 и в «Крылья Советов» в начале 2019 года.

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