Портленд, США, , 13:12 — REGNUM «Портленд Трэйл Блэйзерс» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась в овертайме со счётом 129:124.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Портленда» Дэмьен Лиллард, сделавший дабл-дабл из 61 очка и 10 подборов. В составе «Голден Стэйт» наибольшую результативность показал защитник, на счету которого 33 очка.

Таким образом, «Голден Стэйт» потерпел пятое поражение в шести последних матчах, «Портленд» прервал серию из двух поражений.

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