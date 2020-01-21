Хьюстон, США, , 12:32 — REGNUM «Оклахома-Сити Тандер» одержал победу над «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 112:107.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Хьюстона» Расселл Уэстбрук, сделавший трипл-дабл из 32 очков, 11 подборов и 12 результативных передач.

В составе «Оклахомы» наибольшую результативность показал разыгрывающий Крис Пол, на счету которого 28 очков.

Таким образом, «Хьюстон» потерпел четвёртое поражение подряд, а «Оклахома» выиграла во второй раз подряд.

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