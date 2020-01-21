Хьюстон, США, 21 января 2020, 12:32 — REGNUM «Оклахома-Сити Тандер» одержал победу над «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 112:107.
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Хьюстона» Расселл Уэстбрук, сделавший трипл-дабл из 32 очков, 11 подборов и 12 результативных передач.
В составе «Оклахомы» наибольшую результативность показал разыгрывающий Крис Пол, на счету которого 28 очков.
Таким образом, «Хьюстон» потерпел четвёртое поражение подряд, а «Оклахома» выиграла во второй раз подряд.
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