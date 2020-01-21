Бостон, США, , 12:21 — REGNUM «Бостон Селтикс» одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 139:107.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Бостона» Джейсон Тейтум, набравший 27 очков.

В составе «Лейкерс» наибольшую результативность показал центровой Джавейл Макги, на счету которого 18 очков. Кроме того, форвард Леброн Джеймс сделал дабл-дабл из 15 очков и 13 подборов.

Таким образом, «Лейкерс» проиграл во второй раз в последних шести матчах, а «Бостон» прервал серию поражений из трёх игр подряд.

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