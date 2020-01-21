Милуоки, США, , 12:02 — REGNUM «Милуоки Бакс» одержал победу над «Чикаго Буллз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 111:98.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, оформивший трипл-дабл из 28 очков, 14 подборов и 10 результативных передач. В составе «Чикаго» наибольшую результативность показал защитник Зак Лавин, на счету которого 24 очка.

На сегодняшний день «Милуоки» уверенно лидирует в турнирной таблице НБА. «Чикаго» идёт на 22-м месте.

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