Канберра, , 11:44 — REGNUM Первая ракетка Латвии и 258-ая в рейтинге ATP Эрнест Гулбис обыграл канадского теннисиста Феликса Оже-Альяссима (20-ю ракетку мира) в первом раунде Australian Open. Об этом сообщает портал Nra.lv.

Журналисты отмечают, что перед встречей фаворитом считался спортсмен из Канады, который в итоге уступил в четырёх сетах со счётом 7:5, 4:6, 7:6 (7:4), 6:4.

Матч складывался напряжённо, и после успешного для себя тай-брейка третьего сета Феликс Оже-Альяссим имел отличную возможность зацепится за матч и вырвать победу. Однако, в четвёртом сете Гулбис не «рассыпался», а сделал брейк, и уверенно довёл матч до победы.

Общий призовой фонд турнира в этом году составит рекордные 71 млн австралийских долларов.