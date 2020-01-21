Бишкек, , 11:18 — REGNUM Профессиональные спортсмены из Киргизии и других стран-участниц Евразийского экономического союза больше не будут приравниваться к легионерам при участии во всероссийских соревнованиях. Об этом сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.

Отмечается, что соответствующие приказы опубликовало министерство спорта России.

Изменения затронут евразийских атлетов, которые будут участвовать в турнирах по футболу, баскетболу, волейболу, регби, водному поло, гандболу, хоккею, хоккею с мячом и хоккею на траве.

Такое решение принято после того, как коллегия ЕЭК настояла на недопустимости ограничений при трудоустройстве в физкультурно-спортивные профессиональных спортсменов, являющихся гражданами стран-членов ЕАЭС.