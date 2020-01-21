Мельбурн, Австралия, , 11:08 — REGNUM Российский теннисист Евгений Донской проиграл представителю Испании Фернандо Вердаско в первом круге Открытого чемпионата Австралии — Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 1 час 36 минут, завершилась со счётом 5:7, 2:6, 1:6.

Донской пять раз подал навылет, допустив шесть двойных ошибок, и не реализовал ни одного брейк-пойнта. На счету его соперника пять эйсов, две ошибки на подаче и пять брейков.

Во втором круге турнира Вердаско сыграет с победителем матча Николоз Басилашвили (Грузия) — Квон Сон У (Южная Корея).

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