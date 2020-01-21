Мельбурн, Австралия, 21 января 2020, 10:41 — REGNUM Российская теннисистка Людмила Самсонова проиграла представительнице Латвии Елене Остапенко в первом круге Открытого чемпионата Австралии — Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 1 час 13 минут, завершилась со счётом 1:6, 4:6.
Самсонова семь раз подала навылет, допустив три двойные ошибки, и не реализовала ни одного брейк-пойнта. На счету её соперницы 11 эйсов, три ошибки на подаче и 3 из 3 брейков.
Во втором круге турнира Остапенко сыграет со швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич.
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