Красноярск, , 10:16 — REGNUM Красноярские альпинисты за девять дней января совершили восхождение на две высочайшие горы России — Эльбрус и Казбек. Об этом 21 января сообщает региональный портал Newslab.ru.

«Восхождение прошло на январских праздниках в рамках зимней экспедиции Красноярской городской федерации альпинизма», — рассказали в красноярском Центре путешественников.

Участники экспедиции — семь человек из Красноярска, Новосибирска и Москвы — поднялись на самую высокую горную вершину России и Европы Эльбрус (5642 метра над уровнем моря) и самый восточный пятитысячник Кавказа Казбек (5033,8 метра над уровнем моря). Прошедшая экспедиция была четвёртой подряд красноярской зимней экспедицией в эти районы.

По свидетельству участников, погода на маршрутах была хорошей — ясной и ветреной. Особенностью этого года было то, что на Кавказе выпало очень мало снега и на Казбеке при передвижении совсем не использовались снегоступы. На Эльбрусе пришлось преодолевать много непокрытых снегом ледовых участков.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года восхождение на Эльбрус совершила группа студентов из Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Этот совместный проект был реализован в рамках перекрестного года обеих республик, который объявили в 2019 году главы Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.

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