Мельбурн, Австралия, 21 января 2020, 10:04 — REGNUM Российская теннисистка Маргарита Гаспарян проиграла представительнице Греции Марии Саккари в первом круге Открытого чемпионата Австралии — Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 1 час 3 минуты, завершилась со счётом 2:6, 2:6.
Гаспарян ни разу не подала навылет, допустив две двойные ошибки, и не реализовала ни одного брейк-пойнта. На счету её соперницы один эйс, три ошибки на подаче и 4 из 10 брейков.
Во втором круге турнира Саккари сыграет с японской теннисисткой Нао Хибино.
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