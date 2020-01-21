Мельбурн, Австралия, 21 января 2020, 09:51 — REGNUM Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла представительнице США Мэдисон Кис в первом круге Открытого чемпионата Австралии — Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 57 минут, завершилась со счётом 3:6, 1:6.
Касаткина ни разу не подала навылет, допустив девять двойных ошибок, и реализовала 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы четыре эйса, ни одной ошибки на подаче и 6 из 10 брейков.
Во втором круге турнира Кис сыграет с нидерландской теннисисткой Аранчей Рус.
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