Мельбурн, Австралия, 21 января 2020, 09:22 — REGNUM Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла представительнице Хорватии Донне Векич в первом круге Открытого чемпионата Австралии — Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 1 час 21 минуту, завершилась со счётом 3:6, 4:6.
Шарапова четыре раза подала навылет, допустив пять двойных ошибок, и реализовала два брейк-пойнта. На счету её соперницы три эйса, четыре ошибки на подаче и четыре брейка.
Во втором круге турнира Векич сыграет с победительницей матча Ализе Корне (Франция) — Моника Никулеску (Румыния).
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