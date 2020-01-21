Мельбурн, Австралия, , 09:07 — REGNUM Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу над представителем Боливии Уго Дельеном в первом круге Открытого чемпионата Австралии — Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 2 минуты, завершилась со счётом 6:2, 6:3, 6:0.

Надаль пять раз подал навылет, допустив пять двойных ошибок, и реализовал 8 из 18 брейк-пойнтов. На счету его соперника ни одного эйса, две ошибки на подаче и два брейка.

Во втором круге турнира Надаль сыграет с победителем матча Федерико Дельбонис (Аргентина) — Жоау Соуза (Португалия).

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