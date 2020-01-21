Мельбурн, Австралия, , 08:53 — REGNUM Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над представителем Испании Марио Вилельей-Мартинесом в первом круге Открытого чемпионата Австралии — Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 50 минут, завершилась со счётом 4:6, 6:4, 7:6 (7:4), 6:3.

Хачанов 10 раз подал навылет, допустив одну двойную ошибку, и реализовал 2 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника шесть эйсов, две ошибки на подаче и один брейк.

Во втором круге турнира Хачанов сыграет со шведским теннисистом Микаэлем Имером.

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