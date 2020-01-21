Вашингтон, , 08:46 — REGNUM Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин снова заставил говорить о себе, заполонив все новостные заголовки прошедшей недели. Не прошло ни дня, чтобы Овечкин не давал повода им восхищаться. Дубль в ворота «Каролины», а затем два хет-трика в двух матчах к ряду не могли остаться незамеченными. Все снова дружным возгласом начали прославлять великого нападающего. Однако, не стоит забывать, что буквально неделей ранее все было наоборот. Журналисты с некой долей гордости заявляли, что время Овечкина прошло, и на то были свои причины. Овечкин был бледной тенью самого себя в последние пару недель, заметно уступая конкуренцию молодым игрокам в снайперской и бомбардирских гонках, но последние три матча все кардинально изменили.

14 января: «Каролина» была «всухую» разделана Овечкиным.

Все началось с матча против «Каролины Харрикейнз» 14 января. Команда, которую с капитанской нашивкой на груди ведет в бой Александр Овечкин, не в лучшей форме подошла к матчу. Две предыдущие встречи были проиграны, но, если брать во внимание то, что «Вашингтон» по-прежнему являлся лидером, то это не сильно отразилось на моральном состоянии игроков. «Вашингтон» — морально устойчивая команда, в особенности благодаря Александру Овечкина. Доводит дело до конца, мотивирован исключительно на победу и готов заразить этим стремлением любого в своей раздевалке — о таком капитане можно только мечтать.

Александр Овечкин своими руками сотворил победу команды. Россиянин оформил дубль в ворота «ураганов», забросив обе шайбы в рамках первого периода. Сопернику следовало меньше удалятся — Овечкин не позволит себе упустить возможность забросить с левого круга вбрасывания в одно касание, что он успешно продемонстрировал в этом матче. Также нельзя не отметить оборону «столичных», которая помимо своей результативной игрой в этом сезоне может похвастаться надежностью. «Кэпс» не дали сопернику выбраться из роли уступающего, сохранив преимущество. Овечкин и Ко — 2, «Каролина» — 0.

Так началась немыслимая голевая серия Овечкина, которая пока не стремится к завершению.

17 января: «Нью-Джерси» оказался бессилен перед хет-триком Овечкина.

И снова первый период стал определяющим на итоговом счете встречи. Александр Овечкин быстро включился в игру, проявив свои снайперские навыки. Классический гол Овечкина в численном большинстве, а затем с передачи своего личного ассистента Никласа Бекстрема отправили вратаря «дьяволов» Луи Доминго досиживать игру на скамейке запасных. С этого момента всем было ясно — «Нью-Джерси» обречен на провал.

В конце третьей 20-минутки, после многочисленных попыток, капитан «Кэпиталз» все же достиг своей цели, оформив хет-трик. Или же в переводе с бразильской футбольной терминалогии — забросил свою третью шайбу и отметился новым индивидуальным достижением.

Овечкин на протяжении всей карьеры в НХЛ — 15 сезонов — забивает не меньше 30 голов за сезон. Таким образом, Овечкин — второй игрок в истории НХЛ с 30-ю голами в 15 сезонах к ряду побил Майка Гартнера. Подобным достижением мог отметиться великий Яромир Ягр, но его результативная серия началась только со второго сезона в лиге.

18 января: «Вашингтон» сотворил чудо, выиграв 1:4 у «Айлендерс».

Российский нападающий и главный герой прошедшей игровой недели в НХЛ Александр Овечкин продолжил клепать голы и в заключительной встрече семидневки против «Нью-Йорк Айлендерс». Россиянин оформил хет-трик в безумной встрече против «островитян», в рамках которой «Кэпс» пришлось отыграться с 1:4, забросив пять безответных голов в конце матча.

Счёт встречи был довольно быстро открыт капитаном гостей Александром Овечкиным, для которого этот гол стал 690-м в НХЛ. До конца первого периода «островитяне» сумели отыграться и выйти вперёд, шайбы забросили форварды Брок Нельсон и Кейси Сизикас. Во втором периоде хозяева сумели упрочить свое преимущество в счете с помощью голов Девона Тейвза и Джордана Эберле.

В третьем периоде, взявший волю в кулак, «Вашингтон» усилиями Хагелина и оформившего вторую шайбу Овечкина, сократил отставание «кэпс» до минимума. На 55-й минуте было восстановлено равновесие в счёте — Том Уилсон расправился с Семеном Варламовым. В конце периода чешский форвард Якуб Врана вывел команду Рейрдена вперед, а на 20-й минуте Александр Овечкин, забросив шайбу в пустые ворота, оформил свой 26-й в карьере хет-трик.

Таким образом, Овечкин догнал легендарного нападающего Стива Айзермана по количеству заброшенных в НХЛ голов. На счету россиянина числятся 692 гола, что является девятым результатом в истории лиги. Ближайшая цель Овечкина — Марк Мессье, который забросил 694 гола за карьеру.